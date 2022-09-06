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南九州道で事故　市来－伊集院が通行止め

 2022/09/06 13:11
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　西日本高速道路によると、南九州自動車道の市来インターチェンジ（ＩＣ）－伊集院ＩＣが６日午後０時４７分から、上下線とも通行止め。軽乗用車の自損事故があった。
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