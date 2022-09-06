市来－伊集院の通行止め解除　南九州道

急傾斜コース、集団前方で次々と落車か ロードレース中に法政大選手が死亡、鹿児島県連盟「事故原因を究明」 インカレ自転車

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〈更新〉インカレ自転車ロードレース 13人落車、法政大1年生が意識不明 ほかに4人搬送 雨で路面ぬれる？ 鹿児島・南大隅