新型コロナ　鹿児島県内で新たに2291人感染、9人死亡

鹿児島県と鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの感染者２２９１人を新たに確認したと発表した。県はまた９人が死亡したと公表した。死者は累計４７０人となった。県が発表した感染者は１４８５人、市発表分は８０６人。