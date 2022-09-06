TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新型コロナ　鹿児島県内で新たに2291人感染、9人死亡

 2022/09/06 16:04
拡大拡大
　鹿児島県と鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの感染者２２９１人を新たに確認したと発表した。

　県はまた９人が死亡したと公表した。死者は累計４７０人となった。

　県が発表した感染者は１４８５人、市発表分は８０６人。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ