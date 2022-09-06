鹿児島市で新たに816人、霧島252人、姶良243人など計2291人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの感染者２２９１人を新たに確認したと発表した。居住地別では、鹿児島市８１６人、霧島市２５２人、姶良市２４３人、薩摩川内市１２５人、奄美市９７人、鹿屋市８８人、南さつま市６１人、日置市４７人、志布志市４６人、西之表市４０人、指宿市３８人、南九州市３４人、屋久島町３３人、伊佐市３１人、いちき串木野市２６人、枕崎市、与論町２４人、曽於市２１人、阿久根市、さつま町２０人、垂水市１９人、徳之島町１８人、龍郷町、知名町１７人、和泊町１６人、出水市、天城町１５人、肝付町１３人、大崎町、喜界町１２人、湧水町１１人、大和村９人、中種子町６人、瀬戸内町４人、東串良町３人、錦江町、南大隅町、南種子町、宇検村、伊仙町２人、長島町１人、県外７人。県内の累計感染者は２７万２３２１人になった。県はまた９人が死亡したと公表した。死者は累計４７０人となった。