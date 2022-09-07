13日連続で前週下回る　新たな感染は2291人（鹿児島市816、霧島252、姶良243、薩摩川内125、奄美97、鹿屋88、南さつま61、日置47、志布志46、西之表40、指宿38、南九州34、屋久島33、伊佐31、いちき串木野26、枕崎24、与論24、曽於21、阿久根20、さつま20、垂水19、徳之島18、龍郷17、知名17、和泊16、出水15、天城15、肝付13、大崎12、喜界12、湧水11、大和9、中種子6、瀬戸内4、東串良3、錦江2、南大隅2、南種子2、宇検2、伊仙2、長島1など）新型コロナ6日

市町村別感染者数 拡大

鹿児島県と鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２２９１人と９人の死亡を確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日より１５３３人少なく、１３日連続で下回った。亡くなった９人のうち、７０代の女性１人と９０歳以上男女２人、鹿児島市在住の２人は医療機関に入院中だった。別の９０歳以上の男性は、施設から救急搬送後に死亡した。残る３人については遺族の意向で非公表。新規感染者の居住地は鹿児島市８１６人、霧島市２５２人、姶良市２４３人、薩摩川内市１２５人、奄美市９７人、鹿屋市８８人、南さつま市６１人、日置市４７人、志布志市４６人、西之表市４０人、指宿市３８人、南九州市３４人、屋久島町３３人、伊佐市３１人、いちき串木野市２６人、枕崎市、与論町２４人、曽於市２１人、阿久根市、さつま町２０人、垂水市１９人、徳之島町１８人、龍郷町、知名町１７人、和泊町１６人、出水市、天城町１５人、肝付町１３人、大崎町、喜界町１２人、湧水町１１人、大和村９人、中種子町６人、瀬戸内町４人、東串良町３人、錦江町、南大隅町、南種子町、宇検村、伊仙町２人、長島町１人、県外７人。年代別は１０歳未満が３５０人で最も多く、１０代３２１人、４０代３００人と続く。みなし陽性は４５人だった。県内の累計感染者は２７万２３２１人になった。５日時点の療養者数は前日比２６６３人減の２万１０９５人。内訳は自宅療養１万９５８４人、宿泊施設入所９６３人、入院５４８人（重症１０人、酸素投与が必要な中等症１０２人）。病床使用率は前日比３．４ポイント減の５２．７％（重症用２５％）。