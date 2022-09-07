鹿児島市で新たに758人、霧島244人、姶良243人など計2283人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は７日、新型コロナウイルスの感染者２２８３人を新たに確認したと発表した。累計は２７万４６０４人になった。居住地別は鹿児島市が７５８人、霧島市２４４人、姶良市２４３人、鹿屋市１０８人、薩摩川内市９３人、奄美市７７人。日置、志布志両市が７６人、阿久根市５６人、曽於市５２人。出水、南さつま両市が４６人、南九州市４４人。いちき串木野市４０人、指宿市３７人、垂水市３１人、伊佐市２７人、さつま町２４人、湧水町２１人、屋久島町１９人。枕崎、西之表両市が１７人。大崎町と大和村１３人。長島、徳之島、与論各町が１１人。東串良、天城両町が１０人。龍郷町８人、和泊町７人、知名町６人。南大隅、肝付、南種子、喜界各町が５人。錦江、瀬戸内両町が４人、伊仙町２人。県外は１人。県はまた、２人が死亡したと公表した。死者は累計４７２人となった。