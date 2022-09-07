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鹿児島初、ブルーボトルコーヒーが山形屋に登場
2022/09/07 20:35
ブルーボトルコーヒーで販売されているアイスコーヒー＝７日、鹿児島市の山形屋
拡大
米国発祥で東京などで人気のブルーボトルコーヒーが７日、鹿児島市の山形屋１号館１階に出店した。県内初。２７日までの期間限定。
コーヒー豆や抽出器具、マグカップのほか、数量限定のバッグ（２７５０円）など約７０点を販売する。定番のブレンドを使用したアイスコーヒー（５９４円）も購入できる。
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