鹿児島初、ブルーボトルコーヒーが山形屋に登場

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急傾斜コース、集団前方で次々と落車か ロードレース中に法政大選手が死亡、鹿児島県連盟「事故原因を究明」 インカレ自転車

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに2283人感染、2人死亡

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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鹿児島市で新たに758人、霧島244人、姶良243人など計2283人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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30年独立採算、行政からの損失補填なし…健闘中の3セク駐車場「セラ602」 コロナで利用減、2期連続赤字に 鹿児島市

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〈更新〉インカレ自転車ロードレース 13人落車、法政大1年生が意識不明 ほかに4人搬送 雨で路面ぬれる？ 鹿児島・南大隅

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鹿児島県職員65歳定年へ 2023年度から9年間で段階引き上げ 「役職定年制」や給与7割水準 9月議会に条例案

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13日連続で前週下回る 新たな感染は2291人（鹿児島市816、霧島252、姶良243、薩摩川内125、奄美97、鹿屋88、南さつま61、日置47、志布志46、西之表40、指宿38、南九州34、屋久島33、伊佐31、いちき串木野26、枕崎24、与論24、曽於21、阿久根20、さつま20、垂水19、徳之島18、龍郷17、知名17、和泊16、出水15、天城15、肝付13、大崎12、喜界12、湧水11、大和9、中種子6、瀬戸内4、東串良3、錦江2、南大隅2、南種子2、宇検2、伊仙2、長島1など）新型コロナ6日

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集落に残る勾配、かつて沖縄へ特攻した水上偵察機の引き揚げ用滑走路だった 地元の人もあまり知らない海軍古仁屋水上航空基地跡

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中種子と南種子、防衛省に町有地売却へ 錬成訓練施設や宿舎の整備予定地 馬毛島基地計画