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鹿児島初、ブルーボトルコーヒーが山形屋に登場

 2022/09/07 20:35
ブルーボトルコーヒーで販売されているアイスコーヒー＝７日、鹿児島市の山形屋
ブルーボトルコーヒーで販売されているアイスコーヒー＝７日、鹿児島市の山形屋
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　米国発祥で東京などで人気のブルーボトルコーヒーが７日、鹿児島市の山形屋１号館１階に出店した。県内初。２７日までの期間限定。

　コーヒー豆や抽出器具、マグカップのほか、数量限定のバッグ（２７５０円）など約７０点を販売する。定番のブレンドを使用したアイスコーヒー（５９４円）も購入できる。
山形屋に出店したブルーボトルコーヒーの前に列を作る人たち
山形屋（鹿児島市）に出店するブルーボトルコーヒーの商品（ブルーボトルコーヒー提供）
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