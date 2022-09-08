病床使用率50％　新たな感染は2283人、14日連続前週下回る（鹿児島市758、霧島244、姶良243、鹿屋108、薩摩川内93、奄美77、日置76、志布志76、阿久根56、曽於52、出水46、南さつま46、南九州44、いちき串木野40、指宿37、垂水31、伊佐27、さつま24、湧水21、屋久島19、枕崎17、西之表17、大崎13、大和13、長島11、徳之島11、与論11、東串良10、天城10、龍郷8、和泊7、知名6、南大隅5、肝付5、南種子5、喜界5、錦江4、瀬戸内4など）新型コロナ7日発表

鹿児島県と鹿児島市は７日、新たに２２８３人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。前週の同じ曜日より９４２人少なく、１４日続けて前週を下回った。県は２人の死亡も明らかにした。２人のうち１人は入院していた８０代男性。コロナが直接の死因だった。もう１人の年代などは非公表。新規感染者の居住地は、鹿児島市が７５８人、霧島市２４４人、姶良市２４３人、鹿屋市１０８人、薩摩川内市９３人、奄美市７７人。日置、志布志両市が７６人、阿久根市５６人、曽於市５２人。出水、南さつま両市が４６人、南九州市４４人。いちき串木野市４０人、指宿市３７人、垂水市３１人、伊佐市２７人、さつま町２４人、湧水町２１人、屋久島町１９人。枕崎、西之表両市が１７人。大崎町と大和村１３人。長島、徳之島、与論各町が１１人。東串良、天城両町が１０人。龍郷町８人、和泊町７人、知名町６人。南大隅、肝付、南種子、喜界各町が５人。錦江、瀬戸内両町が４人、伊仙町２人。県外は１人。年代別で最も多いのは１０歳未満の３７１人、次いで４０代３２５人、３０代３１５人だった。みなし陽性は３２人。累計感染者は２７万４６０４人になった。療養者数は６日時点で前日比１１０１人減の１万９９９４人。内訳は自宅療養１万８５４１人、宿泊施設入所９１９人、入院５３４人（重症８人、酸素投与が必要な中等症１０１人）。病床使用率は、前日比２．５ポイント減の５０．２％（重症者用２０％）。