プロ野球・中日の福留孝介外野手が引退へ　鹿児島・大崎町出身　現役最年長45歳、日米通算2450安打

プロ野球・中日の福留孝介外野手（４５）＝鹿児島県大崎町出身＝が今季で現役を引退すると､球団が８日発表した。同日午後に会見を開く。プロ野球の現役最年長選手で、日米通算２４５０安打をマーク。今季はプロ２４年目で代打中心に２２試合に出場し１安打、打率０割４分３厘と不振で６月に２軍落ちした。１９７７年４月２６日生まれ。大崎町出身。小学３年からソフトボールを始め、大崎中学時代はボーイズリーグ「鹿屋ビッグベアーズ」で活躍。大阪・ＰＬ学園高に進み、甲子園に３回出場した。ＰＬ学園高から社会人の日本生命を経て、１９９９年にドラフト１位で中日に入団。２００２、０６年に首位打者となった。０８年から米大リーグで５年間プレー。阪神を経て、２１年に中日に復帰した。日本通算２０２２試合、打率２割８分６厘、２８５本塁打、１０７８打点。