鹿児島市電同士が停留所で追突　後続の運転士「目測誤った」

８日午前１０時５０分ごろ、鹿児島市易居町の鹿児島市電「水族館口電停」で、市電同士の追突事故があった。乗客計約３５人にけがはなかった。この影響で市電の鹿児島駅前－朝日通が一時運休し、臨時バスで代替輸送した。午後０時５４分に運行を再開した。市交通局によると、水族館口電停に停車中の鹿児島駅前発谷山行きに、後続の鹿児島駅前発郡元行きが追突した。後続車両の運転士は「目測を誤り、ぶつかってしまった」と話しているという。