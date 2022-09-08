鹿児島市で新たに727人、霧島301人、姶良180人など計2066人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は８日、新型コロナウイルスの感染者２０６６人を新たに確認したと発表した。県内の累計感染者は２７万６６７０人になった。居住地別では鹿児島市７２７人、霧島市３０１人、姶良市１８０人、鹿屋市１２８人、薩摩川内市１１８人、志布志市６５人、奄美市５６人、日置市４２人、南さつま市３２人、南九州市３１人、出水市、いちき串木野市３０人、指宿市２８人、阿久根市、西之表市、曽於市２５人、垂水市２４人、さつま町、肝付町１７人、枕崎市１５人、大崎町、屋久島町１３人、東串良町、天城町１１人、伊佐市、龍郷町、徳之島町、与論町１０人、湧水町、大和村８人、錦江町７人、南種子町、瀬戸内町６人、喜界町５人、長島町４人、南大隅町、知名町３人、伊仙町、和泊町２人、中種子町１人。県外は７人だった。県はまた９人が死亡したと公表した。死者は累計４８１人となった。