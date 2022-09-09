新たな感染は2066人、15日連続前週下回る（鹿児島市727、霧島301、姶良180、鹿屋128、薩摩川内118、志布志65、奄美56、日置42、南さつま32、南九州31、出水30、いちき串木野30、指宿28、阿久根25、西之表25、曽於25、垂水24、さつま17、肝付17、枕崎15、大崎13、屋久島13、東串良11、天城11、伊佐10、龍郷10、徳之島10、与論10、湧水8、大和8、錦江7、南種子6、瀬戸内6、喜界5、長島4、南大隅3、知名3、伊仙2、和泊2など）新型コロナ8日発表

鹿児島県と鹿児島市は８日、新型コロナウイルスの感染者２０６６人を新たに確認したと発表した。前週の同じ曜日より８３７人少なく、１５日連続で前週を下回った。９人の死亡も明らかにした。亡くなった９人のうち２人は医療機関に入院中の８０代と９０歳以上の男性で、死因はいずれも新型コロナ。１人は鹿児島市在住で、感染後に自宅で療養していた。残る６人は年代や死因などが遺族の意向で非公表。新規感染者の居住地は鹿児島市７２７人、霧島市３０１人、姶良市１８０人、鹿屋市１２８人、薩摩川内市１１８人、志布志市６５人、奄美市５６人、日置市４２人、南さつま市３２人、南九州市３１人、出水市、いちき串木野市３０人、指宿市２８人、阿久根市、西之表市、曽於市２５人、垂水市２４人、さつま町、肝付町１７人、枕崎市１５人、大崎町、屋久島町１３人、東串良町、天城町１１人、伊佐市、龍郷町、徳之島町、与論町１０人、湧水町、大和村８人、錦江町７人、南種子町、瀬戸内町６人、喜界町５人、長島町４人、南大隅町、知名町３人、伊仙町、和泊町２人、中種子町１人。県外は７人だった。年代別では３０代の３０９人が最も多く、４０代２９０人、１０歳未満２８９人と続く。みなし陽性は５０人。累計感染者は２７万６６７０人になった。７日時点の療養者数は前日比７３４８人減の１万２６４６人。内訳は自宅療養１万１２４０人、宿泊施設入所８８４人、入院５２２人（重症７人、酸素投与が必要な中等症９９人）。病床使用率は５０．２％（重症者用１７．５％）。