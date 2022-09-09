鹿児島市で新たに559人、霧島288人、姶良193人など計1812人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は９日、新型コロナウイルスの感染者１８１２人を新たに確認したと発表した。居住地別では、鹿児島市５５９人、霧島市２８８人、姶良市１９３人、鹿屋市１０９人、薩摩川内市９５人、日置市５９人、奄美市５４人、志布志市４５人、指宿市３９人、南さつま市３７人、西之表市３４人、曽於市２８人、いちき串木野市２６人、出水市２４人、伊佐市２１人、徳之島町１９人、南九州市１７人、垂水市１６人、阿久根市、湧水町１３人、枕崎市、肝付町１１人、屋久島町１０人、東串良町、喜界町９人、大崎町８人、さつま町、龍郷町、天城町７人、大和村６人、南大隅町、中種子町４人、錦江町、瀬戸内町、和泊町、与論町３人、長島町、南種子町、伊仙町２人、十島村１人、県外１１人。県内の累計感染者は２７万８４８２人になった。県はまた５人が死亡したと公表した。死者は累計４８６人となった。