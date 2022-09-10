病床使用率45.6％、7週ぶり50％以下に　新規感染は1812人、16日連続で前週下回る（鹿児島市559、霧島288、姶良193、鹿屋109、薩摩川内95、日置59、奄美54、志布志45、指宿39、南さつま37、西之表34、曽於28、いちき串木野26、出水24、伊佐21、徳之島19、南九州17、垂水16、阿久根13、湧水13、枕崎11、肝付11、屋久島10、東串良9、喜界9、大崎8、さつま7、龍郷7、天城7、大和6、南大隅4、中種子4、錦江3、瀬戸内3、和泊3、与論3など）5人死亡　新型コロナ9日発表

鹿児島県と鹿児島市は９日、新たに１８１２人の新型コロナウイルスの感染者と５人の死亡を確認したと発表した。新規感染者は１６日連続で前週の同じ曜日を下回った。亡くなった５人のうち、９０歳以上女性は施設に入所中で、鹿児島市在住の２人と９０歳以上男性の計３人が医療機関に入院していた。残る１人は年代、死因など非公表。新規感染者の居住地は、鹿児島市５５９人、霧島市２８８人、姶良市１９３人、鹿屋市１０９人、薩摩川内市９５人、日置市５９人、奄美市５４人、志布志市４５人、指宿市３９人、南さつま市３７人、西之表市３４人、曽於市２８人、いちき串木野市２６人、出水市２４人、伊佐市２１人、徳之島町１９人、南九州市１７人、垂水市１６人、阿久根市、湧水町１３人、枕崎市、肝付町１１人、屋久島町１０人、東串良町、喜界町９人、大崎町８人、さつま町、龍郷町、天城町７人、大和村６人、南大隅町、中種子町４人、錦江町、瀬戸内町、和泊町、与論町３人、長島町、南種子町、伊仙町２人、十島村１人、県外１１人。年代別では１０歳未満の３２０人が最多で、３０代２５４人、１０代２４８人と続いた。みなし陽性は３４人だった。累計感染者は２７万８４８２人になった。８日時点の療養者数は前日比１５６９人減の１万１０７７人。内訳は自宅療養１万４５人、宿泊施設入所５４８人、入院４８４人（酸素投与が必要な中等症９６人、重症８人）。病床使用率は前日比４．６ポイント減の４５．６％。７月２１日以来、約７週間ぶりに５０％を下回った。県は９日、病床を１２日に７床増やし７９４床にすると発表した。