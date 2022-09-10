竹製品の事業所全焼、無人の加工場側が激しく燃える　さつま

８日午後８時５０分ごろ、鹿児島県さつま町湯田の西田竹材工業所から出火。鉄筋コンクリート平屋の事務所兼加工場約７５０平方メートルが全焼した。さつま署によると、出火時は無人で、中には竹製品などが保管。通行人が１１９番した。同社は同町特産品の竹を使って箸やしゃもじを製造、全国の問屋に販売している。加工場側が激しく燃えていた。出火原因を調べている。