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竹製品の事業所全焼、無人の加工場側が激しく燃える　さつま

 2022/09/10 10:52
消火する消防団員ら＝８日夜、さつま町湯田
消火する消防団員ら＝８日夜、さつま町湯田
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　８日午後８時５０分ごろ、鹿児島県さつま町湯田の西田竹材工業所から出火。鉄筋コンクリート平屋の事務所兼加工場約７５０平方メートルが全焼した。

　さつま署によると、出火時は無人で、中には竹製品などが保管。通行人が１１９番した。同社は同町特産品の竹を使って箸やしゃもじを製造、全国の問屋に販売している。

　加工場側が激しく燃えていた。出火原因を調べている。
【別カット】消火する消防団員ら＝８日夜、さつま町湯田
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