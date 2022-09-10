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将棋の白玲戦第3局始まる　里見香奈女流五冠vs西山朋佳白玲　指宿白水館

 2022/09/10 12:12
白玲戦第３局で初手を指す里見香奈女流五冠（左）と西山朋佳白玲＝１０日午前９時、指宿市の指宿白水館
白玲戦第３局で初手を指す里見香奈女流五冠（左）と西山朋佳白玲＝１０日午前９時、指宿市の指宿白水館
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　将棋の第２期白玲戦第３局が１０日、鹿児島県指宿市の指宿白水館で始まった。初防衛を目指す西山朋佳白玲（２７）に対し、挑戦者の里見香奈女流五冠（３０）が連勝して迎えた七番勝負の第３局。女流将棋を代表する両者の対戦に注目が集まる。

　対局は午前９時に始まった。先手の里見女流五冠は中飛車、西山白玲は三間飛車の構え。持ち時間は各４時間。同日夜には決着する見通し。

　会場の指宿白水館では午前１１時から大盤解説も行われている。解説は高見泰地七段、聞き手・塚田恵梨花女流初段。
【別カット】白玲戦第３局で対戦する里見香奈女流五冠（左）と西山朋佳白玲＝１０日午前９時、指宿市の指宿白水館
白玲戦第３局で対戦する里見香奈女流五冠（左）と西山朋佳白玲＝１０日午前９時、指宿市の指宿白水館
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