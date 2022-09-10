将棋の白玲戦第3局始まる　里見香奈女流五冠vs西山朋佳白玲　指宿白水館

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

馬毛島の学校跡地売却提案 防衛省購入額に賛否両派とも驚き 3370万円は評価額のわずか5％上乗せ…西之表市長は「許容範囲」

新型コロナ 鹿児島県内で新たに1812人感染、5人死亡

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鹿児島市で新たに559人、霧島288人、姶良193人など計1812人感染 新型コロナ・市町村別詳細