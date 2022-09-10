鹿児島市で新たに590人、霧島378人、姶良288人など計1858人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１０日、新型コロナウイルスの感染者１８５８人を新たに確認したと発表した。居住地別は、鹿児島市５９０人、霧島市３７８人、姶良市２８８人、鹿屋市８５人、薩摩川内市５５人、指宿市４４人、奄美市３７人、日置市３６人、南さつま市３５人、志布志市２９人、いちき串木野市２８人、曽於市２４人、湧水町２１人、阿久根市、南九州市１９人、西之表市１７人、伊佐市１５人、出水市１４人、垂水市１３人、徳之島町１２人、さつま町、肝付町１１人、枕崎市、錦江町７人、大崎町、天城町６人、屋久島町、与論町５人、長島町、東串良町、瀬戸内町、和泊町４人、喜界町、伊仙町、知名町３人、十島村、中種子町、南種子町、大和村２人、南大隅町、龍郷町１人。県外は６人だった。感染者の累計は、２８万３４０人になった。県はまた６人が死亡したと明らかにした。死者は累計４９２人になった。