鹿児島市で新たに527人、霧島391人、姶良291人など計1847人感染　新型コロナ鹿児島・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１１日、新型コロナウイルスの感染者１８４７人を新たに確認したと発表した。県が発表した感染者は１３３２人、市発表分は５１５人。居住地別では、鹿児島市５２７人、霧島市３９１人、姶良市２９１人、薩摩川内市８１人、鹿屋市５９人、志布志市４６人、指宿市４３人、日置市３７人、曽於市、奄美市３３人、湧水町３１人、南さつま市２９人、さつま町２８人、いちき串木野市２７人、西之表市２１人、阿久根市、出水市２０人、伊佐市１５人、垂水市１４人、与論町１２人、大崎町１０人、南九州市、屋久島町８人、龍郷町、知名町７人、枕崎市、肝付町、伊仙町５人、長島町、徳之島町４人、錦江町、大和村３人、東串良町、南大隅町、中種子町、天城町２人、南種子町、宇検村、瀬戸内町、喜界町１人、県外８人。県はまた２人が死亡したと明らかにした。死者は累計４９４人になった。