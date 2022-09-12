新規感染 18日続け前週下回る（鹿児島市527人､霧島391人､姶良291人､薩摩川内81人､鹿屋59人､志布志46人､指宿43人､日置37人､曽於・奄美33人､湧水31人､南さつま29人､さつま28人､いちき串木野27人､西之表市21人､阿久根・出水20人､伊佐15人､垂水14人､与論12人､大崎10人､南九州・屋久島8人､龍郷・知名7人､枕崎・肝付・伊仙5人､長島・徳之島4人､錦江・大和3人､東串良・南大隅・中種子・天城2人､南種子・宇検・瀬戸内・喜界1人､県外8人）新型コロナ･鹿児島11日発表

鹿児島県と鹿児島市は１１日、新型コロナウイルスの感染者１８４７人を新たに確認したと発表した。前週の同じ曜日より１７７人少なく、１８日続けて前週を下回った。県は２人の死亡も明らかにした。亡くなった２人のうち１人は鹿児島市在住で、コロナ感染後、入所中の施設で療養していた。もう１人を含め、年代や性別、死因は遺族の意向で非公表。新規感染者の居住地は、鹿児島市５２７人、霧島市３９１人、姶良市２９１人など。年代別で最も多いのは１０歳未満の２９５人、次いで１０代２３８人、３０代２３７人だった。みなし陽性は１６人。居住地別の詳細は、鹿児島市527人､霧島市391人､姶良市291人､薩摩川内市81人､鹿屋市59人､志布志市46人､指宿市43人､日置市37人､曽於市､奄美市33人､湧水町31人､南さつま市29人､さつま町28人､いちき串木野市27人､西之表市２１人､阿久根市､出水市20人､伊佐市15人､垂水市14人､与論町12人､大崎町10人､南九州市､屋久島町8人､龍郷町､知名町7人､枕崎市､肝付町､伊仙町5人､長島町､徳之島町4人､錦江町､大和村3人､東串良町､南大隅町､中種子町､天城町2人､南種子町､宇検村､瀬戸内町､喜界町1人､県外8人。累計感染者数は２８万２１８７人。療養者数は１０日時点で前日比１０９３人減の１万１６６人。内訳は自宅療養９２６０人、宿泊施設入所４８３人、入院４２３人（重症９人、酸素投与が必要な中等症８６人）。病床使用率は前日比１．６ポイント減の４１．６％（重症者用２２．５％）。