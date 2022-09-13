19日連続で前週下回る　新たな感染は1022人（鹿児島市298人、姶良187、霧島184、鹿屋68、薩摩川内41、日置26、指宿23、曽於22、志布志22、垂水15、いちき串木野15、出水14、南さつま14、湧水12、西之表10、奄美9、阿久根6、さつま6、肝付6、南九州5、東串良5、大崎4、喜界4、徳之島4、伊佐3、伊仙3、与論3、枕崎2、南種子2、天城2、長島1、錦江1、南大隅1、屋久島1、県外3）新型コロナ12日

市町村別感染者数 拡大

鹿児島県と鹿児島市は１２日、新型コロナウイルスの新たな感染者１０２２人と死者４人を確認した、と発表した。新規感染者は前週の同じ曜日より３６０人減り、１９日連続で下回った。死者４人のうち２人が鹿児島市在住で、それぞれ福祉施設に入所中と医療機関に入院中だった。別の２人は７０代男性で死因はコロナ以外。８０代女性はコロナだった。新規感染者の居住地は、鹿児島市が２９８人、姶良市１８７人、霧島市１８４人、鹿屋市が６８人、薩摩川内市４１人、日置市２６人、指宿市２３人、曽於市、志布志市２２人、垂水市、いちき串木野市１５人、出水市、南さつま市１４人、湧水町１２人、西之表市１０人、奄美市９人、阿久根市、さつま町、肝付町６人、南九州市、東串良町５人、大崎町、喜界町、徳之島町４人、伊佐市、伊仙町、与論町３人、枕崎市、南種子町、天城町２人、長島町、錦江町、南大隅町、屋久島町１人。県外は３人。年代別は１０歳未満１８０人が最多、１０代が１６６人、４０代１４１人と続く。みなし陽性は１７人。累計感染者は２８万３２０９人になった。１１日時点の療養者数は前日比１４５６人減の８７１０人。内訳は自宅療養７８０８人、宿泊施設入所４７１人、入院４３１人（酸素投与が必要な中等症８２人、重症７人）。病床使用率は前日比２．６ポイント増の４４．２％（重症者用１７．５％）。