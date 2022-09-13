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在沖米軍訓練の馬毛島移転「あり得ない」 沖縄県知事選受け自民・森山選対委員長、候補者1人が公約に
2022/09/13 08:08
馬毛島
拡大
自民党の森山裕選対委員長は１１日、候補者の１人が米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の訓練を鹿児島県西之表市馬毛島に移す基地負担軽減策を公約に掲げた同県知事選を振り返り、「馬毛島の施設は防衛省の施設。沖縄の（米軍訓練や）施設を持ってくるというのはあり得ない」と語った。党本部で記者団の取材に応じた。
普天間飛行場の名護市辺野古移設に反対する現職の再選を受け、「引き続き沖縄県民の理解を得るべく努力する」と説明。
西之表市馬毛島への米軍機訓練移転と自衛隊基地整備に絡み、同市有地の売却手続きが進む現状に触れ、「種子島において理解が示されつつある。これを大事にしなければいけない」と述べた。
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