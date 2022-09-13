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諏訪之瀬島で爆発と噴火2回ずつ　噴煙1200メートルまで上がる

 2022/09/13 08:30
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　鹿児島県十島村・諏訪之瀬島の御岳で１２日、爆発が２回、噴煙量が中量以上の噴火が２回あった。福岡管区気象台によると、噴煙の高さは最高１２００メートル。大きな噴石の飛散は確認されていない。噴火警戒レベルは２（火口周辺規制）。
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