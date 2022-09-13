諏訪之瀬島で爆発と噴火2回ずつ　噴煙1200メートルまで上がる

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鹿児島市で新たに298人、姶良187人、霧島184人など計1022人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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台風12号 東シナ海をゆっくり北上、中国大陸へ

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19日連続で前週下回る 新たな感染は1022人（鹿児島市298人、姶良187、霧島184、鹿屋68、薩摩川内41、日置26、指宿23、曽於22、志布志22、垂水15、いちき串木野15、出水14、南さつま14、湧水12、西之表10、奄美9、阿久根6、さつま6、肝付6、南九州5、東串良5、大崎4、喜界4、徳之島4、伊佐3、伊仙3、与論3、枕崎2、南種子2、天城2、長島1、錦江1、南大隅1、屋久島1、県外3）新型コロナ12日

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岩崎芳太郎会頭4期目続投へ意欲「国の施策は不十分。できる限り救済策引き出す」 鹿児島商工会議所

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鹿児島市街地に久々の降灰 ロードスイーパー2年4カ月ぶり出動 桜島で今年42回目の爆発、13日以降も東風予想

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牛舎にネコは禁物？ トキソプラズマ感染リスク高くなる傾向 東大教授らが徳之島で調査

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台風12号、ゆっくり北上 沖縄・先島諸島が暴風域に

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種子島3市町に米軍再編交付金支給へ 防衛省方針、基地反対姿勢の西之表市にも 馬毛島の市有地売却で判断か

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに1022人感染、4人死亡