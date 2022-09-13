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「愛される作品に」　映画「青すぎる、青」主演の上大迫祐希さん、故郷鹿児島での撮影前に意気込み

 2022/09/13 11:56
上大迫祐希さん
上大迫祐希さん
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　１１月から鹿児島県内で撮影が始まる映画「青すぎる、青」に主演する上大迫祐希さん（鹿児島市出身）と今関あきよし監督らスタッフが９日、鹿児島市役所に下鶴隆央市長を表敬訪問した。

　小さな世界に閉じこもって生きてきた主人公が、さまざまな出会いを通し成長する姿を、街や自然の景観美とともに描くファンタジー。１２月まで同市などで撮影、来年全国公開する。

　上大迫さんは「東京に出て故郷の良さが改めて分かった。鹿児島に住む人に愛される作品になれば」。今関監督は「街中で桜島が見える風景は映画的」と話した。
鹿児島で撮影する映画について話す上大迫祐希さん（左）と今関あきよし監督（中央）＝９日、鹿児島市役所
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