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新型コロナ　鹿児島県内で新たに1932人感染、5人死亡

 2022/09/13 16:06
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　鹿児島県と鹿児島市は１３日、新型コロナウイルスの感染者１９３２人を新たに確認したと発表した。

　県はまた５人が死亡したと公表した。死者は累計５０３人となった。

　県が発表した感染者は１２２２人、市発表分は７１０人。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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