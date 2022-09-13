鹿児島市で新たに715人、霧島300人、姶良276人など計1932人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１３日、新型コロナウイルスの感染者１９３２人を新たに確認したと発表した。居住地別では、鹿児島市７１５人、霧島市３００人、姶良市２７６人、鹿屋市７７人、指宿市５４人、奄美市４５人、薩摩川内市４４人、南さつま市３８人、志布志市３７人、日置市３６人、曽於市３３人、伊佐市３１人、いちき串木野市２８人、阿久根市２７人、出水市、湧水町１９人、西之表市１８人、さつま町１７人、伊仙町１５人、南九州市、徳之島町１０人、屋久島町８人、枕崎市、喜界町、天城町７人、大崎町６人、肝付町、中種子町、与論町５人、垂水市、東串良町、南種子町４人、長島町、瀬戸内町３人、南大隅町、和泊町２人、錦江町、大和村、龍郷町、知名町１人、県外７人。県内の累計感染者は２８万５１４１人になった。県はまた５人が死亡したと公表した。死者は累計５０３人となった。