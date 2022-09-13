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月下美人の鉢から“幸運のキノコ”　大小10本以上、仲睦まじく

 2022/09/13 21:28
月下美人の鉢に出現したコガネキヌカラカサダケ＝６日、大崎町野方
月下美人の鉢に出現したコガネキヌカラカサダケ＝６日、大崎町野方
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　鹿児島県大崎町野方の山下海征さん（７８）宅にある月下美人の鉢植えに、コガネキヌカラカサダケが生えた。淡い黄色のキノコが体を寄せ合うように群生し、山下さんは驚いている。

　鉢植えは１０年ほど前から玄関に置いていた。台風接近のため車庫に移した鉢を６日朝に戻そうとした際、キノコが生えているのに気付いた。大小１０本以上あり、傘部分は直径１、２センチで高さが最大７センチほど。

　山下さんは「初めて見た。調べると、幸運をもたらすといわれているそうなので、期待したい」と話した。
【別カット】月下美人の鉢に出現したコガネキヌカラカサダケ＝６日、大崎町野方
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