月下美人の鉢から“幸運のキノコ”　大小10本以上、仲睦まじく

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ミニバイク2段階右折で警察が「誤摘発」 鹿児島市の交差点 手続きに不備？ 違反成立せず

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに1932人感染、5人死亡

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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19日連続で前週下回る 新たな感染は1022人（鹿児島市298人、姶良187、霧島184、鹿屋68、薩摩川内41、日置26、指宿23、曽於22、志布志22、垂水15、いちき串木野15、出水14、南さつま14、湧水12、西之表10、奄美9、阿久根6、さつま6、肝付6、南九州5、東串良5、大崎4、喜界4、徳之島4、伊佐3、伊仙3、与論3、枕崎2、南種子2、天城2、長島1、錦江1、南大隅1、屋久島1、県外3）新型コロナ12日

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台風12号 東シナ海をゆっくり北上、中国大陸へ

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鹿児島市で新たに298人、姶良187人、霧島184人など計1022人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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鹿児島市街地に久々の降灰 ロードスイーパー2年4カ月ぶり出動 桜島で今年42回目の爆発、13日以降も東風予想

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鹿児島市で新たに715人、霧島300人、姶良276人など計1932人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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鹿児島中央駅前の歩行者用デッキ完成 電車通りまたぎ商業施設と直結 東口再開発の全事業終了

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【新型コロナ】感染者の全数把握見直し 鹿児島県はあす国へ申請