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月下美人の鉢から“幸運のキノコ” 大小10本以上、仲睦まじく
2022/09/13 21:28
月下美人の鉢に出現したコガネキヌカラカサダケ＝６日、大崎町野方
拡大
鹿児島県大崎町野方の山下海征さん（７８）宅にある月下美人の鉢植えに、コガネキヌカラカサダケが生えた。淡い黄色のキノコが体を寄せ合うように群生し、山下さんは驚いている。
鉢植えは１０年ほど前から玄関に置いていた。台風接近のため車庫に移した鉢を６日朝に戻そうとした際、キノコが生えているのに気付いた。大小１０本以上あり、傘部分は直径１、２センチで高さが最大７センチほど。
山下さんは「初めて見た。調べると、幸運をもたらすといわれているそうなので、期待したい」と話した。
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