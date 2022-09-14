鹿児島市で新たに611人、霧島396人、姶良278人など計1853人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１４日、新型コロナウイルスの感染者１８５３人を新たに確認したと発表した。県内の累計感染者は２８万６９９４人。居住地別では鹿児島市６１１人、霧島市３９６人、姶良市２７８人、薩摩川内市７１人、鹿屋市５７人、日置市４２人、さつま町３８人、奄美市３４人、指宿市３２人、いちき串木野市２６人、曽於市、志布志市２４人、阿久根市、湧水町２２人、垂水市２０人、出水市１９人、南さつま市、伊佐市１７人、枕崎市１３人、大崎町１２人、西之表市１１人、南九州市８人、肝付町７人、南大隅町、伊仙町６人、喜界町、天城町５人、南種子町、屋久島町、知名町３人、東串良町、龍郷町、徳之島町、与論町２人、長島町、錦江町、中種子町、宇検村、瀬戸内町１人。県外８人。県はまた４人が死亡したと公表した。死者は累計５０７人となった。