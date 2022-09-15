病床使用率40％割る　新たな感染は1853人、21日連続前週下回る（鹿児島市611、霧島396、姶良278、薩摩川内71、鹿屋57、日置42、さつま38、奄美34、指宿32、いちき串木野26、曽於24、志布志24、阿久根22、湧水22、垂水20、出水19、南さつま17、伊佐17、枕崎13、大崎12、西之表11、南九州8、肝付7、南大隅6、伊仙6、喜界5、天城5、南種子3、屋久島3、知名3、東串良2、龍郷2、徳之島2、与論2など）新型コロナ14日発表

鹿児島県と鹿児島市は１４日、新たに１８５３人の新型コロナウイルスの感染者と４人の死亡を確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日より４３０人少なく、２１日連続で前週を下回った。亡くなった４人のうち、３人は鹿児島市在住で医療機関に入院していた。残る１人は全て非公表。新規感染者の居住地は鹿児島市６１１人、霧島市３９６人、姶良市２７８人、薩摩川内市７１人、鹿屋市５７人、日置市４２人、さつま町３８人、奄美市３４人、指宿市３２人、いちき串木野市２６人、曽於市、志布志市２４人、阿久根市、湧水町２２人、垂水市２０人、出水市１９人、南さつま市、伊佐市１７人、枕崎市１３人、大崎町１２人、西之表市１１人、南九州市８人、肝付町７人、南大隅町、伊仙町６人、喜界町、天城町５人、南種子町、屋久島町、知名町３人、東串良町、龍郷町、徳之島町、与論町２人、長島町、錦江町、中種子町、宇検村、瀬戸内町１人。県外８人。年代別では１０歳未満の２８４人が最多で、１０代２８２人、４０代２７４人と続いた。みなし陽性は３３人だった。累計感染者は２８万６９９４人となった。１３日時点の療養者数は前日比３４３人減の６９３７人。内訳は自宅療養６２０１人、宿泊施設入所と入院がいずれも３６８人。入院のうち酸素投与が必要な中等症６３人、重症２人。病床使用率は１．４ポイント減の３８．８％（重症者用５％）だった。