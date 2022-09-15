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馬毛島基地計画 共産鹿児島県委員会が反対声明 西之表市有地売却・指導廃止提案を批判 「実質的に基地建設の道開く」
2022/09/15 13:27
基地整備計画反対を改めて主張する共産党鹿児島県委員会＝西之表市
拡大
共産党鹿児島県委員会は１４日、西之表市で会見し、同市馬毛島への米軍機訓練移転と自衛隊基地整備計画に反対する声明を発表した。計画に伴い、市が市有地の売却と市道廃止を市議会に提案したことについて、松崎真琴副委員長は「実質的に基地建設の道を開く」と批判した。
同委員会は、基地整備計画の問題点として（１）防衛省が民意を無視して手続きを進めている（２）環境破壊につながる（３）総工費が不明で税金の無駄遣い－を挙げた。声明では「米軍のために自衛隊施設を造り、米軍に提供されるというのが問題の本質だ」と主張している。
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