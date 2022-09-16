病床使用率38.2%　新たな感染は1664人、22日連続前週下回る（鹿児島市555、霧島367、姶良275、鹿屋69、曽於49、日置42、薩摩川内38、志布志34、奄美22、さつま21、出水18、南さつま18、指宿17、湧水14、いちき串木野12、屋久島11、西之表9、喜界9、肝付8、阿久根7、南九州7、伊佐7、伊仙7、枕崎6、錦江6、東串良4、南種子4、瀬戸内3、徳之島3、知名3、与論3、長島2、大崎2、南大隅2、大和2など）新型コロナ15日発表

鹿児島県と鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの感染者１６６４人を新たに確認したと発表した。前週の同じ曜日より４０２人少なく、２２日連続で前週を下回った。２人の死亡も明らかにした。亡くなったのは医療機関に入院中の７０代女性で死因は新型コロナ。もう１人は鹿児島市在住で入所中の福祉施設で療養していた。年代や性別、死因は非公表。新規感染者の居住地は鹿児島市５５５人、霧島市３６７人、姶良市２７５人、鹿屋市６９人、曽於市４９人、日置市４２人、薩摩川内市３８人、志布志市３４人、奄美市２２人、さつま町２１人、出水市、南さつま市１８人、指宿市１７人、湧水町１４人、いちき串木野市１２人、屋久島町１１人、西之表市、喜界町９人、肝付町８人、阿久根市、南九州市、伊佐市、伊仙町７人、枕崎市、錦江町６人、東串良町、南種子町４人、瀬戸内町、徳之島町、知名町、与論町３人、長島町、大崎町、南大隅町、大和村２人、垂水市１人、県外７人。年代別では３０代の２４３人が最も多く、４０代２４０人、１０代２３７人、１０歳未満２３６人と続いた。みなし陽性は３０人。累計感染者は２８万８６５８人となった。１４日時点の療養者数は６７７８人。内訳は自宅療養６０１６人、宿泊施設入所４０８人、入院３５４人（重症１人、酸素投与が必要な中等症６２人）。病床使用率は０．６ポイント減の３８．２％（重症者用２．５％）。県は１５日、病床を４床増の７９８床にすると発表した。