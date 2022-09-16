鹿児島市で新たに492人、霧島149人、姶良128人など計1244人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１６日、新型コロナウイルスの感染者１２４４人を新たに確認したと発表した。居住地別では鹿児島市４９２人、霧島市１４９人、姶良市１２８人、鹿屋市７８人、薩摩川内市７２人、日置市３６人、さつま町３１人、指宿市、志布志市２１人、奄美市１８人、曽於市１７人、枕崎市１５人、出水市１４人、南さつま市、肝付町１３人、阿久根市１２人、いちき串木野市、南九州市、伊佐市１０人、東串良町、錦江町、屋久島町８人、大崎町、喜界町７人、長島町、天城町、伊仙町５人、西之表市、垂水市４人、南大隅町、南種子町、瀬戸内町、徳之島町、与論町２人、湧水町、中種子町、宇検村、和泊町１人。県外は９人だった。県内の累計感染者は２８万９９０２人になった。県はまた４人が死亡したと公表した。死者は累計５１３人となった。