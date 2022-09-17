病床フェーズ1段階下げ「緊急Ⅰ」に、8月7日以来　新たな感染者は1244人（鹿児島市492、霧島149、姶良128、鹿屋78、薩摩川内72、日置36、さつま31、指宿21、志布志21、奄美18、曽於17、枕崎15、出水14、南さつま13、肝付13、阿久根12、いちき串木野10、南九州10、伊佐10、東串良8、錦江8、屋久島8、大崎7、喜界7、長島5、天城5、伊仙5、西之表4、垂水4、南大隅2、南種子2、瀬戸内2、徳之島2、与論2など）4人死亡　新型コロナ・鹿児島16日発表

鹿児島県と鹿児島市は１６日、新型コロナウイルスの感染者１２４４人と４人の死亡を新たに確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日を２３日連続で下回った。また県は同日、入院が減少傾向にあるため、病床確保のフェーズ（６段階）を確保数の最も多い「緊急Ⅱ」から「緊急Ⅰ」に１段階引き下げた。緊急Ⅰになるのは８月７日以来。９月１６日時点の病床は７２２床になった。同日発表の死者４人のうち女性３人の死因はいずれも新型コロナ以外で、うち１人は医療機関に入院中の９０歳以上、２人は８０代と９０歳以上。別の１人は遺族の意向で非公表だった。新規感染者の居住地は、鹿児島市４９２人、霧島市１４９人、姶良市１２８人、鹿屋市７８人、薩摩川内市７２人、日置市３６人、さつま町３１人、指宿市、志布志市２１人、奄美市１８人、曽於市１７人、枕崎市１５人、出水市１４人、南さつま市、肝付町１３人、阿久根市１２人、いちき串木野市、南九州市、伊佐市１０人、東串良町、錦江町、屋久島町８人、大崎町、喜界町７人、長島町、天城町、伊仙町５人、西之表市、垂水市４人、南大隅町、南種子町、瀬戸内町、徳之島町、与論町２人、湧水町、中種子町、宇検村、和泊町１人。県外は９人だった。年代別は、１０歳未満が２０７人で最も多く、１０代２０２人、３０代１８６人と続く。みなし陽性は２１人。県内の累計感染者は２８万９９０２人になった。１５日時点の療養者数は前日比１４０人減の６６３８人。内訳は自宅療養５８６５人、宿泊施設入所３９５人、入院３７８人（酸素投与が必要な中等症６２人、重症２人）。病床使用率は前日比０．６ポイント減の３７．６％（重症者用５％）。