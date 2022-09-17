台風などによる17、18日の鹿児島県内の交通情報（16日午後9時現在）
2022/09/17 00:51
１７日
【鉄道】
特急きりしま 午後２時過ぎから上下線とも運休
ＪＲ鹿児島線 川内－鹿児島中央で午後８時ごろから運転見合わせ
ＪＲ日豊線 都城－国分で午後５時ごろから、国分－鹿児島中央で７時半ごろから運転見合わせ
ＪＲ指宿枕崎線 山川－枕崎で午前９時半ごろから、鹿児島中央－山川で午後５時半ごろから運転見合わせ
ＪＲ肥薩線 午後２時ごろから運転見合わせ
ＪＲ吉都線 午前１０時ごろから運転見合わせ
ＪＲ日南線 午前１０時ごろから運転見合わせ
肥薩おれんじ鉄道 午後８時台から上下線とも順次運転取りやめ
【空の便】
鹿児島空港は離島や羽田、伊丹便を中心に計７３便が欠航
【海の便】
種子・屋久高速船「トッピー・ロケット」 欠航
プリンセスわかさ 欠航
フェリー屋久島２ 欠航
フェリーあまみ 欠航
クイーンコーラルプラス 欠航
フェリーさんふらわあ 欠航
高速船甑島 欠航
１８日
【九州新幹線】
熊本－鹿児島中央で始発から終日運転見合わせ
【鉄道】
特急きりしま 終日運転見合わせ
ＪＲ鹿児島線 川内－鹿児島中央で終日運転見合わせ
ＪＲ日豊線 南宮崎－鹿児島中央で終日運転見合わせ
ＪＲ指宿枕崎線、肥薩線、吉都線、日南線 終日運転見合わせ
肥薩おれんじ鉄道 終日運休
【海の便】
フェリー波之上 欠航
フェリーあけぼの 欠航
フェリーさんふらわあ 欠航
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台風などによる17、18日の鹿児島県内の交通情報（16日午後9時現在）9月17日 00:51
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