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垂水フェリー運航見あわせ
2022/09/17 08:10
拡大
台風１４号の接近に伴い、鴨池・垂水フェリーは１７日、始発便から運航を見合わせている。
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ニュース一覧（最新 15 件）
九州南部・奄美に線状降水帯予報台風１４号、猛烈な勢力に
9月17日 08:45
大型で非常に強い台風14号、3連休に接近か 運動会の日程変更相次ぐ 観光もキャンセル続々「書き入れ時なのに」 鹿児島県内
9月17日 08:30
古里の自然を生き生きと 大口高美術部員2人、レストラン外壁に描く 「少しでも街が明るくなれば」 伊佐
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9月17日 08:10
台風14号への備え 最新情報把握、備蓄品の準備…早めの行動呼びかけ まず防災マップで警戒区域や避難所の確認を
9月17日 07:46
高校生の採用選考始まる 希望の職業目指し挑む 人手不足、地元志向の強まり…求人倍率は過去最高 鹿児島県内
9月17日 07:30
盗掘、密猟許さない 環境省と自治体が夜間合同パトロール 奄美大島
9月17日 07:30
病床フェーズ1段階下げ「緊急Ⅰ」に、8月7日以来 新たな感染者は1244人（鹿児島市492、霧島149、姶良128、鹿屋78、薩摩川内72、日置36、さつま31、指宿21、志布志21、奄美18、曽於17、枕崎15、出水14、南さつま13、肝付13、阿久根12、いちき串木野10、南九州10、伊佐10、東串良8、錦江8、屋久島8、大崎7、喜界7、長島5、天城5、伊仙5、西之表4、垂水4、南大隅2、南種子2、瀬戸内2、徳之島2、与論2など）4人死亡 新型コロナ・鹿児島16日発表
9月17日 07:00
台風14号接近に伴う延期・中止のイベント
9月17日 06:37
九州高校野球鹿児島県予選 台風14号接近で開幕日を20日に順延
9月17日 06:30
台風などによる17、18日の鹿児島県内の交通情報（16日午後9時現在）
9月17日 00:51
大型で非常に強い台風14号 3連休に九州接近、上陸恐れ 奄美、種子・屋久は17日夕から夜、鹿児島県本土は18日午前に暴風域か 気象台「近年まれに見る強さ」（16日午後11時40分現在）
9月17日 00:12
鹿児島レブナイズ 「B2でも通用するチームづくりを」 新シーズン控え知事に飛躍誓う バスケB3
9月16日 22:30
老舗焼酎メーカーの挑戦 蒸留酒のウイスキー、ジンが国際コンクールで相次ぎ受賞 鹿児島の本坊酒造、地元素材と気候生かし商品開発
9月16日 21:33
鹿児島県、公文書管理条例を3月提案へ 年度内制定目指す
9月16日 21:30
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