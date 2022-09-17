TOP鹿児島のニュース 社会 気象

垂水フェリー運航見あわせ

 2022/09/17 08:10
拡大拡大
　台風１４号の接近に伴い、鴨池・垂水フェリーは１７日、始発便から運航を見合わせている。
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ