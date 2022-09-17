甑島のフェリー、高速船18日全便欠航　台風14号の影響

大型で非常に強い台風14号 3連休に九州接近、上陸恐れ 奄美、種子・屋久は17日夕から夜、鹿児島県本土は18日午前に暴風域か 気象台「近年まれに見る強さ」（16日午後11時40分現在）

無人販売所に生後間もない男児置き去り 病院に搬送、健康状態に問題なし 鹿児島市

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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鹿児島市で新たに492人、霧島149人、姶良128人など計1244人感染 新型コロナ・市町村別詳細