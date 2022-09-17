TOP鹿児島のニュース 社会 交通情報

甑島のフェリー、高速船18日全便欠航　台風14号の影響

 2022/09/17 12:12
高速船甑島（資料写真）
高速船甑島（資料写真）
拡大拡大
　台風１４号の影響で「高速船甑島」「フェリーニューこしき」は１８日の全便が欠航する。
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ