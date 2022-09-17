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桜島フェリー17日夕から運航見あわせ　台風14号の影響

 2022/09/17 13:34
桜島フェリー
桜島フェリー
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　台風１４号接近で桜島フェリーは桜島港を１７日午後５時発、鹿児島港を午後５時３０分発の便を最後に運航を見あわせる。
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