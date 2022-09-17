南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
9
月
17
日 土曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
気象
＞
台風
鹿児島市が全域に避難指示 台風14号
2022/09/17 16:00
台風１４号に備え、市民に安全確保を呼び掛ける下鶴隆央市長＝１７日午後３時すぎ、鹿児島市役所
拡大
台風１４号接近に伴い、鹿児島市は１７日午後４時、市内全域に避難指示を発令した。
台風情報
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに1139人感染、7人死亡
9月17日 16:11
鹿児島市が全域に避難指示 台風14号
9月17日 16:00
南九州、肝付、宇検の3市町村が避難指示 台風14号
9月17日 15:23
赤ちゃんコアラ 袋の中から出てきたよ 2月生まれ、名前を公募予定 平川動物公園さらに1匹迎え国内最多更新へ 鹿児島市
9月17日 15:06
世界遺産の島で「見つけた」 クロウサギ、イシカワガエル…夜の奄美で希少種観察ツアー
9月17日 14:30
錦江町全域に避難指示 台風14号
9月17日 13:51
大型で猛烈な台風14号 18日朝までに鹿児島県内が暴風域入りへ 特別警報、線状降水帯の可能性
9月17日 13:44
桜島フェリー17日夕から運航見あわせ 台風14号の影響
9月17日 13:34
安倍氏国葬への塩田知事参列「中止を」 元鹿児島県議ら要請「憲法に反する」 半旗掲揚にも反対
9月17日 13:01
山形屋18日臨時休業、鹿児島銀ATMも 台風14号の影響
9月17日 12:58
外国人にも分かりやすい言葉で表現 「やさしい日本語」学ぶ いちき串木野市役所でオンラインセミナー
9月17日 12:30
甑島のフェリー、高速船18日全便欠航 台風14号の影響
9月17日 12:12
プレミアム付き商品券求め大渋滞発生 来場者集中に「想定外だった」 会場は1カ所のみで先着順、冊数制限の緩さ指摘されていた 1人で数十冊購入する事例も 薩摩川内市
9月17日 12:01
大型で猛烈な台風14号 17日夕にも鹿児島県本土、種子･屋久に特別警報発表の可能性 18日上陸恐れ
9月17日 11:39
日朝首脳会談から20年 鹿児島で拉致された市川修一さんと増元るみ子さん 家族、支援者ら早期帰国訴え奔走 疑わしい北朝鮮の「死亡」報告 「非人道的犯罪を許してはならない」
9月17日 11:05
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲