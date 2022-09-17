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鹿児島市が全域に避難指示　台風14号

 2022/09/17 16:00
台風１４号に備え、市民に安全確保を呼び掛ける下鶴隆央市長＝１７日午後３時すぎ、鹿児島市役所
台風１４号に備え、市民に安全確保を呼び掛ける下鶴隆央市長＝１７日午後３時すぎ、鹿児島市役所
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　台風１４号接近に伴い、鹿児島市は１７日午後４時、市内全域に避難指示を発令した。
台風１４号に備え対応を協議する鹿児島市災害対策本部会議＝１７日午後３時、同市役所

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