鹿児島市で新たに540人、姶良103人、霧島94人など計1139人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１７日、新型コロナウイルスの感染者１１３９人を新たに確認したと発表した。新規感染者の居住地は鹿児島市５４０人、姶良市１０３人、霧島市９４人、鹿屋市６７人、薩摩川内市５０人、日置市２９人、南さつま市、奄美市２１人、さつま町１９人、出水市１７人、指宿市、東串良町１６人、阿久根市、徳之島町１３人、いちき串木野市、志布志市、南九州市１１人、長島町、瀬戸内町８人、枕崎市、湧水町７人、垂水市、曽於市、南大隅町５人、西之表市、伊佐市、大崎町、肝付町、中種子町、屋久島町４人、喜界町、和泊町、与論町３人、南種子町２人、錦江町、龍郷町、天城町、伊仙町、知名町１人、県外２人。県内の累計感染者は２９万１０４１人になった。また県は７人が死亡したと公表した。死者は累計５２０人となった。