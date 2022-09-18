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台風14号　黒之瀬戸大橋、二輪車を通行規制　鹿児島

 2022/09/18 11:08
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　台風による強風のため、鹿児島県阿久根市と長島町を結ぶ黒之瀬戸大橋は１８日午前１０時４０分から二輪車の通行を規制した。

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