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南九州道・鹿児島西－市来ＩＣが全面通行止め
2022/09/18 11:30
拡大
西日本高速道路によると、１８日午前１１時から、南九州自動車道の鹿児島西インターチェンジ（ＩＣ）－市来ＩＣを全面通行止めにしている。
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