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黒之瀬戸大橋が全面通行止めに　台風14号の強風で　鹿児島

 2022/09/18 14:13
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　鹿児島県によると、阿久根市と長島町を結ぶ黒之瀬戸大橋は１８日午後２時半から車両を含め全面通行止めとなる。台風による強風のため。
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