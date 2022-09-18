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志布志市・安楽川上門橋付近で氾濫危険水位超え　

 2022/09/18 18:20
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　鹿児島県によると、１８日午後５時半ごろ、志布志市の安楽川が、上門橋付近で氾濫危険水位４．６メートルを超え、４．６４メートルを観測した。
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