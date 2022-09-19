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経年劣化？マッサージチェアから火 部屋には煙も･･･仲良し親子の連携プレー、高齢女性宅の火事防ぐ

 2022/09/19 11:38
感謝状を持つ下園和久さん（右から２人目）ら＝１１日、さつま町消防本部
感謝状を持つ下園和久さん（右から２人目）ら＝１１日、さつま町消防本部
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　鹿児島県さつま町消防本部は、初期消火で火事を防いだとして、同町久富木の会社員下園和久さん（５８）と妻の良子さん（５７）、四男の剛さん（２８）に感謝状を贈った。

　３人は６月１１日午後６時ごろ、知人の高齢女性宅を訪ねた際、部屋の中が煙たいのに気付いた。縁側にあったマッサージチェアから火が出ていたため、外に運び出し、水をかけて消火した。出火はチェアの経年劣化が原因とみられる。

　表彰式は町消防本部であった。和久さんは「家に燃え移る前に気付いて良かった。家族の仲の良さが連携プレーに生かせた」と喜んだ。
感謝状を受け取る下園和久さん＝１１日、さつま町消防本部
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