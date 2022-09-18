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台風14号、鹿児島市に上陸 午後7時ごろ
2022/09/18 19:22
拡大
気象庁によると、大型で非常に強い台風１４号は１８日午後７時ごろ、鹿児島県の鹿児島市付近に上陸した。
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ニュース一覧（最新 15 件）
台風14号、鹿児島市に上陸 午後7時ごろ
9月18日 19:22
都城の124人含む348人新たに感染 基礎疾患のある70代1人死亡 新型コロナ・宮崎18日発表
9月18日 19:12
鹿児島市で新たに478人、霧島87人、姶良75人など計1097人感染 新型コロナ・市町村別詳報
9月18日 19:11
【台風14号】国道225号・川辺トンネル付近－下福元町影原が全面通行止め 連続雨量200ミリ超え
9月18日 18:44
志布志市・安楽川上門橋付近で氾濫危険水位超え
9月18日 18:20
台風14号の中心 指宿市付近を通過
9月18日 18:16
【台風14号】鹿児島県内の主な通行止め ／ 停電は27市町村10万5900世帯に(18日午後5時現在)
9月18日 17:58
【台風14号】国道220号の垂水市牛根境が全面通行止め 連続雨量200ミリに 鹿児島
9月18日 17:30
新型コロナ 鹿児島県内で新たに1097人感染、1人死亡
9月18日 16:12
着物姿で進駐軍に花束を…写真の女性は母だった 遺品整理で見つかった1枚、娘は「感慨深い」
9月18日 15:51
台風14号 屋久島を通過、午後6時ごろ薩摩地方上陸か 鹿児島市のマンション建設現場「クレーンが落ちそう」と119番
9月18日 15:39
【台風14号】鹿児島県内 主な通行止め（18日午後2時半現在）
9月18日 14:36
黒之瀬戸大橋が全面通行止めに 台風14号の強風で 鹿児島
9月18日 14:13
「確認はいいが質問はするな」 年商1億円超 鹿児島出身・上場企業社長3人が語る社員教育
9月18日 14:00
台風14号､特別警戒級の勢力維持 屋久島 観測史上最大の最大瞬間風速43.5メートル 鹿児島県本土全域が暴風域 9500人超避難、4.3万世帯停電
9月18日 12:33
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