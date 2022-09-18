台風14号、鹿児島市に上陸　午後7時ごろ

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

コロナ重症化、若い世代でも 爆発的感染拡大続く鹿児島県内 医師「ほとんどはワクチン未接種」

〈続・アラフォー記者がコロナになって考えた〉長丁場の自宅療養 ネットスーパーが救いの神に スマホがなければ成り立たないけど…

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〈更新〉インカレ自転車ロードレース 13人落車、法政大1年生が意識不明 ほかに4人搬送 雨で路面ぬれる？ 鹿児島・南大隅