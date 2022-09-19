25日連続で前週下回る　新たな感染は1097人（鹿児島市478、霧島87、姶良75、鹿屋70、薩摩川内61、曽於42、志布志35、出水30、日置26、指宿22、東串良20、阿久根16、さつま13、南さつま12、奄美11、南九州10、いちき串木野9、伊佐9、枕崎8、錦江7、屋久島7、肝付6、垂水5、大崎5、与論5、西之表4、喜界4、徳之島4、長島2、南種子2、龍郷2、湧水1、瀬戸内1、天城1、知名1、県外6）1人死亡　新型コロナ・鹿児島18日発表

市町村別感染者数 拡大

鹿児島県と鹿児島市は１８日、新たに１０９７人の新型コロナウイルス感染者と１人の死亡を確認したと発表した。前週の同じ曜日より７５０人少なく、２５日連続で前週を下回った。亡くなった１人は鹿児島市在住で、医療機関に入院中だった。年代や性別、死因などは遺族の意向で非公表。県内の死者の累計は５２１人。新規感染者の居住地は、鹿児島市４７８人、霧島市８７人、姶良市７５人、鹿屋市７０人、薩摩川内市６１人、曽於市４２人、志布志市３５人、出水市３０人、日置市２６人、指宿市２２人、東串良町２０人、阿久根市１６人、さつま町１３人、南さつま市１２人、奄美市１１人、南九州市１０人、いちき串木野市、伊佐市９人、枕崎市８人、錦江町、屋久島町７人、肝付町６人、垂水市、大崎町、与論町５人、西之表市、喜界町、徳之島町４人、長島町、南種子町、龍郷町２人、湧水町、瀬戸内町、天城町、知名町１人。県外は６人だった。年代別では１０歳未満が１９３人で最も多く、１０代１８１人、３０代１６８人と続いた。みなし陽性は１８人。県内の累計感染者は２９万２１３８人になった。１７日時点の療養者は前日比２３５人減の６５７５人。内訳は自宅療養５８４４人、宿泊施設入所４１０人、入院３２１人（重症２人、酸素投与が必要な中等症５６人）。病床使用率は１．４ポイント減の３７．１％（重症者用５．３％）。