【台風14号】鹿児島県内、9万9000戸以上が停電　県全域の特別警報解除

鹿児島地方気象台によると、１９日午前９時までに、鹿児島県内のほとんどの地域が台風１４号の暴風域を抜けた。同８時で、奄美地方を除く県全域に出ていた特別警報（暴風、波浪、高波）は解除された。降り始めからの降水量が、錦江町田代４３８．５ミリ、鹿屋市吉ケ別府３７９．０ミリ、同市寿３７１．５ミリとなっており、引き続き土砂災害に厳重警戒を呼びかけている。九州電力によると、午前９時現在、３１市町村の約９万９８６０戸で停電が発生している。県や各市町村によると、午前１０時現在、けが人が１１人確認されている。西之表市で住家の一部破損２棟、三島村で非住家の半壊１棟の被害が出た。◇交通◇ＪＲ九州は、九州新幹線・在来線共に始発から終日運転を見合わせる。肥薩おれんじ鉄道は始発から運転見合わせ、安全が確認され次第再開する。鹿児島市営バスは午前１１時から運行を開始。南国交通は路線バスと空港シャトルバスとも運行を見合わせており、「鹿児島市あいばす」の松元、吉田、吉野、伊敷東部の４地域で終日運休する。桜島フェリーは午前９時４５分鹿児島港発、午前１０時桜島港発から運航を再開する。垂水フェリーは安全が確認され次第再開する。鹿児島空港の発着便は午前の全便の欠航が決まっている。◇道路◇台風１４号による鹿児島県内の主な通行止め（１９日午前１０時半現在）九州自動車道（えびの－鹿児島）▽南九州西回り道（出水－阿久根、薩摩川内水引－鹿児島西）▽指宿スカイライン（鹿児島－頴娃）▽東九州道（加治木－志布志）▽大隅縦貫道（笠之原－鹿屋串良）▽都城志布志道路（志布志－乙房）▽国道１０号（姶良市重富－鹿児島市吉野町磯、曽於市末吉町深川－大隅町坂元）▽同２２０号（垂水市牛根境）▽同２６９号（鹿屋市串良町細山田）◇商業施設◇センテラス天文館（鹿児島市）は正午、マルヤガーデンズ（同）は午後１時、アミュプラザ鹿児島（同）、ライカ１９２０（同）は同３時からそれぞれ営業する。山形屋（同）は午後０時半、川内山形屋（薩摩川内市）きりしま国分山形屋（霧島市）は正午に開店する。