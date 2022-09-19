鹿児島PRキャラ「ぐりぶー」の心中は…隣県キャラ「くまモン」サプライズ登場、園児は大歓声

熊本県のＰＲキャラクター「くまモン」が１６日、鹿児島市の昭和幼稚園の園児と交流した。「コロナ下で夏休みを満喫しきれなかった子どもたちに楽しい思い出を」と父母の会が企画。熊本県に依頼し実現した。事前に知らされていなかった園児約２２０人が集合した同市の西原商会アリーナに、くまモンが登場すると大きな歓声が上がった。鹿児島県のＰＲキャラクター「ぐりぶー」も加わり、体操とクイズを楽しんだ。年長の萩原愛央（まお）ちゃんは「くまモンに初めて会えてうれしかった」と笑顔を見せた。