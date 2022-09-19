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【台風14号】断水の恐れなくなる　霧島市国分、取水施設の一部復旧

 2022/09/19 19:18
浸水被害を受けた国分台明寺水源地で復旧作業をする作業員＝１９日午後１時５分ごろ、霧島市国分台明寺
浸水被害を受けた国分台明寺水源地で復旧作業をする作業員＝１９日午後１時５分ごろ、霧島市国分台明寺
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　台風１４号による浸水被害で送水ができなくなっていた霧島市国分の国分台明寺水源地の取水施設は、１９日午後６時までに一部が復旧した。通常の送水ができるようになり、国分地区の断水の恐れはなくなった。
【別カット】浸水被害を受けた国分台明寺水源地で復旧作業をする作業員＝１９日午後１時５分ごろ、霧島市国分台明寺
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