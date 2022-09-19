国文化財 都城島津邸の御門が倒壊「シンボル的存在。ショック」 台風14号

台風１４号の影響で、宮崎県都城市早鈴町にある都城島津邸の御門が倒壊した。１９３５年の建築で、１８７９年建造の本宅などとともに２００８年、国の登録有形文化財に指定された。１９日午前７時ごろ、被害確認中の職員が気付いた。文化庁などに報告し、２１日に専門家の診断を受ける。山下真一館長（５８）は「都城島津邸の表門にあたるシンボル的存在でショック。どうにか復旧したい」と話した。同邸は０４年に都城市へ寄贈され、保存や研究、展示のため市が整備した。駐車場側の出入り口は使用できるため、２１日から通常通り開館する。