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南九州道　鹿児島西－市来　通行止め解除

 2022/09/20 08:58
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　西日本高速道路によると、南九州道の鹿児島西ＩＣ（インターチェンジ）－市来ＩＣの通行止めは２０日午前２時半、解除された。
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