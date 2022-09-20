南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
9
月
20
日 火曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
交通情報
南九州道 鹿児島西－市来 通行止め解除
2022/09/20 08:58
拡大
西日本高速道路によると、南九州道の鹿児島西ＩＣ（インターチェンジ）－市来ＩＣの通行止めは２０日午前２時半、解除された。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
ソバの種まき体験「食べるの楽しみ」 大崎・野方小5、6年生20人
9月20日 10:00
伸び悩むマイナカード 恩恵の地域差なくせるかが普及の鍵？ 交付率7割超から2割まで市町村に開き 担当職員も漏らす「メリットあまりない」
9月20日 09:42
南九州道 鹿児島西－市来 通行止め解除
9月20日 08:58
最強台風通過 実りの季節、農業に打撃 裂けた特産サトウキビ、ポンカンやナシ落果…農家「危機的」 鹿児島県内
9月20日 08:42
笠沙沖のサンゴ白化、海水温上昇で規模拡大 水中写真家・射手園さん撮影
9月20日 08:30
山の斜面崩れ土砂にのまれた41歳男性死亡 水田に水没の車から68歳男性の遺体も 台風14号、宮崎県内
9月20日 08:03
まさにモンスター！巨大ウナギに住民「ぎょっ」 長さ1.4メートル、胴回り40センチ超…種子島・西之表市街地の川で学生捕獲
9月20日 07:30
草刈り「ビーバー隊」景観維持に一役 さつま・尾原地区60～80歳の15人、毎月ボランティア
9月20日 07:30
強風で折れたクレーン 業者が撤去「原因究明する」 ひと晩避難の近隣住民「ほっとした」 最強台風14号
9月20日 07:15
台風の影響か、約2カ月ぶり1000人下回る 新たな感染160人（鹿児島市121、出水9、南九州5、薩摩川内4、南さつま4、枕崎3、阿久根3、中種子3、日置1、奄美1、姶良1、さつま1、長島1、瀬戸内1、天城1、埼玉1）死者ゼロは8月8日以来 新型コロナ・鹿児島19日発表
9月20日 07:00
加治木－栗野IC、加治木－国分ICの通行止め解除
9月20日 00:11
山形屋社主 岩元恭一氏が死去 83歳 社長、会長を歴任 鹿児島市街地の活性化にも注力
9月20日 00:00
【台風14号】鹿児島県内の被害まとめ 重傷1人含むけが人12人、住家の一部破損21棟など 停電続く地域も
9月19日 22:53
「100歳まで水墨画描く」 日置の93歳吉峰さん個展10年以上、今年は亡子しのぶ風景テーマ
9月19日 22:30
長生き祝い ご飯茶わん贈る 霧島・永水地区、80歳以上に児童の手紙も
9月19日 21:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲